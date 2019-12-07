В Киеве хотят, чтобы Путин стал "голубем мира" на саммите в Париже

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Украине хотелось бы, чтобы российский президент Владимир Путин выступил на "нормандских переговорах" 9 декабря "голубем мира", заявил по результатам закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины его секретарь Алексей Данилов.
"Варианты, что Путин — "голубь мира" — это что-то фантастическое, но нам бы очень хотелось, чтобы так произошло", — сказал Данилов, трансляцию вел украинский Пятый канал.
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По его словам, у Украины есть варианты на любой исход переговоров. "Если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью — на каждый случай у нас есть пять вариантов", — сказал секретарь СНБО.
Данилов добавил, что вопрос Крыма для Украины остается ключевым и не снимается с повестки дня. "Вы знаете, что в нашей стране в следующем году состоятся местные выборы. И у нас есть большое желание, чтобы эти выборы прошли на всей территории Украины. Я бы хотел, чтоб они прошли и в Крыму, но в данный момент это, к сожалению, невозможно", — сказал он.
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