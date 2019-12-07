В Киеве хотят, чтобы Путин стал "голубем мира" на саммите в Париже

"Варианты, что Путин — "голубь мира" — это что-то фантастическое, но нам бы очень хотелось, чтобы так произошло", — сказал Данилов, трансляцию вел украинский Пятый канал .

Данилов добавил, что вопрос Крыма для Украины остается ключевым и не снимается с повестки дня. "Вы знаете, что в нашей стране в следующем году состоятся местные выборы. И у нас есть большое желание, чтобы эти выборы прошли на всей территории Украины. Я бы хотел, чтоб они прошли и в Крыму, но в данный момент это, к сожалению, невозможно", — сказал он.