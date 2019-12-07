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Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра "Э"
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РИА Новости

Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра "Э"

15:19 07.12.2019 (обновлено: 16:17 07.12.2019)
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© СК РФЗадержанный Хасан Полонкоев
Задержанный Хасан Полонкоев
© СК РФ
Задержанный Хасан Полонкоев
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Артур Карпов.
Срок ареста суд установил до 6 февраля. Суд отклонил ходатайство о залоге или домашнем аресте.
Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. В открытой части выяснялись только данные о личности: Полонкоев рассказал, что живет в Ингушетии, официально не работает, воспитывает 13 детей и еще племянников.
Задержанный Хасан Полонкоев
6 декабря, 14:31
Глава ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева, оказался бизнесменом
Также суд арестовал его родственника Аслана Полонкоева. Обоим предъявлены обвинения по статьям 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).
В пятницу СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря проведена спецоперация, по результатам которой задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников. Розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается.
Эльджаркиев был убит в Москве 2 ноября, от рук неизвестных пал и его родной брат. Басманный суд столицы 18 ноября заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия.
Кадры задержания членов ОПГ по делу об убийстве главы Центра Э Ингушетии
6 декабря, 15:19
СК показал видео с подозреваемым в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевИнгушетияМоскваПроисшествия
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