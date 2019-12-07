Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра "Э"

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Артур Карпов.

Срок ареста суд установил до 6 февраля. Суд отклонил ходатайство о залоге или домашнем аресте.

Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. В открытой части выяснялись только данные о личности: Полонкоев рассказал, что живет в Ингушетии, официально не работает, воспитывает 13 детей и еще племянников.

Также суд арестовал его родственника Аслана Полонкоева. Обоим предъявлены обвинения по статьям 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

В пятницу СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря проведена спецоперация, по результатам которой задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников. Розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается.