В Госдуме надеются, что автомобили не станут дороже из-за нового ГОСТа

"Если это будет в виде некой наклейки, ярлыка, то лишней информации не бывает, но я надеюсь, что это не повлечет за собой увеличения стоимости автомобиля, потому что это было бы просто смешным, учитывая, что эта информация уже имеется, что она открытая, и затраты на эту наклейку абсолютно ничтожны", - сказал РИА Новости Лысаков.