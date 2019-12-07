В Госдуме надеются, что автомобили не станут дороже из-за нового ГОСТа

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Единой России, глава общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков выразил надежду, что новый ГОСТ не повлечет подорожания транспортных средств.
Соответствующая этикетка, информирующая водителей об объеме выбросов углекислого газа, потреблении топлива и экологическом классе машины, войдет в состав документов на автомобиль с 31 марта 2020 года, следует из данных Росстандарта.
"Если это будет в виде некой наклейки, ярлыка, то лишней информации не бывает, но я надеюсь, что это не повлечет за собой увеличения стоимости автомобиля, потому что это было бы просто смешным, учитывая, что эта информация уже имеется, что она открытая, и затраты на эту наклейку абсолютно ничтожны", - сказал РИА Новости Лысаков.
Депутат уточнил, что информация об энергоэффективности и экологичности транспортного средства и ранее указывалась в сервисной книжке автомобиля, с ней мог ознакомиться любой "пользователь или владелец" машины, в том числе при покупке транспортного средства.