В Минске оппозиция проводит акцию против интеграции с Россией

МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Белорусская оппозиция в субботу днем проводит в центре Минска несанкционированные акции, протестует против углубленной интеграции с РФ и подписания дорожных карт.

Одна из акций организована общественной кампанией "Свежий ветер": организаторы призвали белорусов выстроиться в "живую цепь" вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка. Вдоль проспекта в центре Минска выстроились несколько цепочек, люди стоят, взявшись за руки. За происходящим наблюдают сотрудники правоохранительных органов. Один из милиционеров предупредил участников, что акция не разрешена Мингорисполкомом, и призвал ее участников разойтись. Правоохранитель отметил, что граждане могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.

© AP Photo / Sergei Grits Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019 © AP Photo / Sergei Grits Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019

Еще одна несанкционированная акция проходит на Октябрьской площади, возле Дворца Республики. К началу акции, которую координирует сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, на площади собрались несколько сотен человек, некоторые из них развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, а также флаги Евросоюза, выступая тем самым за развитие контактов с ЕС. Участники акции, число которых в течение часа значительно выросло, скандируют лозунги "Жыве Беларусь!" ("Живет Белоруссия!") и "Незалежнасць" ("Независимость"). Люди поднялись на ступени Дворца Республики. На площади присутствуют сотрудники милиции в штатском, они снимают присутствующих на камеры, но никого не задерживают. Участники акции объявили, что будут стоять на площади до вечера.

Как заявляли ранее представители оппозиции, акции приурочены к переговорам президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко Владимира Путина , которые должны пройти в субботу в Сочи.

Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с РФ. Он подчеркнул, что Белоруссия никогда не подпишет интеграционные документы, которые могут принести ей вред. Лукашенко отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с РФ на равноправной основе и исполнения всех заключенных ранее договоренностей.