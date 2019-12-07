Врач предупредила об опасности интервального голодания

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко, комментируя предложение американских ученых голодать в течение 14 часов для похудения, предупредила об опасности такой "диеты" для некоторых людей.
Лазуренко в разговоре с телеканалом "Звезда" посоветовала не проводить подобные опыты на своем организме.
Она подчеркнула, что попробовать интервальное голодание можно, если врачи полностью обследовали человека и только после консультации специалиста.
Кроме того, люди, имеющие лишний вес, часто страдают сахарным диабетом. Врач отметила, что периодичность приемов пищи при этом заболевании играет важную роль.
Страдающие нарушением обмена веществ и другими заболеваниями пищеварительного тракта также не могут голодать длительное время.
"Организму можно нанести непоправимый вред, который приведет к отмиранию клеток головного мозга на фоне отсутствия питания и гипогликемии", — пояснила Лазуренко.
Эндокринолог назвала восьмичасовой перерыв между приемами пищи лучшим вариантом. Правильное питание, а также умеренная физическая нагрузка, по мнению врача, помогут сбросить вес.
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