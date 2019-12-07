Врач предупредила об опасности интервального голодания

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Врач-диетолог и эндокринолог Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко , комментируя предложение американских ученых голодать в течение 14 часов для похудения, предупредила об опасности такой "диеты" для некоторых людей.

Лазуренко в разговоре с телеканалом " Звезда " посоветовала не проводить подобные опыты на своем организме.

Она подчеркнула, что попробовать интервальное голодание можно, если врачи полностью обследовали человека и только после консультации специалиста.

Кроме того, люди, имеющие лишний вес, часто страдают сахарным диабетом . Врач отметила, что периодичность приемов пищи при этом заболевании играет важную роль.

Страдающие нарушением обмена веществ и другими заболеваниями пищеварительного тракта также не могут голодать длительное время.

"Организму можно нанести непоправимый вред, который приведет к отмиранию клеток головного мозга на фоне отсутствия питания и гипогликемии", — пояснила Лазуренко.