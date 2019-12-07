Бывшую первую замглавы Щелково арестовали по обвинению в мошенничестве

"Бывшему первому заместителю главы г.о. Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.