Бывшую первую замглавы Щелково арестовали по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшей первой замглавы подмосковного Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве, она арестована, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Бывшему первому заместителю главы г.о. Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По данным следствия, в сентябре 2017 года обвиняемая, занимая пост заместителя руководителя администрации Щёлковского муниципального района, похитила 2 миллиона 300 тысяч рублей у "Хозяйственно-транспортного управления".
Фигурантку проверяют на причастность к другим должностным и коррупционным преступлениям.