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Бывшую первую замглавы Щелково арестовали по обвинению в мошенничестве
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РИА Новости

Бывшую первую замглавы Щелково арестовали по обвинению в мошенничестве

14:53 07.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшей первой замглавы подмосковного Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве, она арестована, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Бывшему первому заместителю главы г.о. Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По данным следствия, в сентябре 2017 года обвиняемая, занимая пост заместителя руководителя администрации Щёлковского муниципального района, похитила 2 миллиона 300 тысяч рублей у "Хозяйственно-транспортного управления".
Фигурантку проверяют на причастность к другим должностным и коррупционным преступлениям.
Алексей Валов
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Московская областьЩелковоЩелковский районПроисшествия
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