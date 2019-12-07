В Волгоградской области два семилетних мальчика провалились под лед

ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Два 7-летних мальчика провалились под лед на реке в Серафимовичском районе Волгоградской области, местному рыбаку их удалось вытащить из воды, но один умер, а второй госпитализирован, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в субботу двое семилетних мальчиков гуляли возле реки Цуцкан в хуторе Пронин, вышли на лёд и провалились.
"Очевидцем случившегося стал местный рыбак, который бросился на помощь пострадавшим. Мужчине удалось вытащить из воды обоих детей, однако один из них спустя непродолжительное время скончался", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что второй ребенок госпитализирован в тяжёлом состоянии. СК организовал проверку по факту происшествия.