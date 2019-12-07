На Ставрополье не привитый от кори ребенок заразил шесть человек

"За 10 месяцев 2019 года эпидемиологическая обстановка по кори в Ставропольском крае оставалась относительно стабильной, было зарегистрировано 12 случаев заболеваний, преимущественно завозных из других субъектов Российской Федерации без массового распространения инфекции. Случаи заболеваний были зарегистрированы у не привитых против кори детей и взрослых", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в середине ноября 2019 года эпидемиологическая обстановка по кори осложнилась в Невинномысске после регистрации случая заболевания у ребенка 7 лет, не привитого против кори по причине отказа родителей от прививок.

"В результате контакта заболевшего в инкубационном периоде со значительным количеством детей и взрослых, в том числе не привитых против кори по различным причинам (отказы, медицинские отводы), произошло распространение инфекции с формированием очага с множественными случаями заболеваний. Лабораторно корь подтверждена у 6 человек", - отмечается в сообщении.