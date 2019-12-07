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На Ставрополье не привитый от кори ребенок заразил шесть человек
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РИА Новости

На Ставрополье не привитый от кори ребенок заразил шесть человек

14:25 07.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАмпула коревой вакцины в детской поликлинике
Ампула коревой вакцины в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ампула коревой вакцины в детской поликлинике. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Ребенок, не привитый от кори из-за отказа родителей, заразил 6 человек в Ставропольском крае, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
"За 10 месяцев 2019 года эпидемиологическая обстановка по кори в Ставропольском крае оставалась относительно стабильной, было зарегистрировано 12 случаев заболеваний, преимущественно завозных из других субъектов Российской Федерации без массового распространения инфекции. Случаи заболеваний были зарегистрированы у не привитых против кори детей и взрослых", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в середине ноября 2019 года эпидемиологическая обстановка по кори осложнилась в Невинномысске после регистрации случая заболевания у ребенка 7 лет, не привитого против кори по причине отказа родителей от прививок.
"В результате контакта заболевшего в инкубационном периоде со значительным количеством детей и взрослых, в том числе не привитых против кори по различным причинам (отказы, медицинские отводы), произошло распространение инфекции с формированием очага с множественными случаями заболеваний. Лабораторно корь подтверждена у 6 человек", - отмечается в сообщении.
Как сообщается, управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю с министерством здравоохранения региона, администрацией города Невинномысска организовали проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе подчищающую иммунизацию против кори среди не привитых, не имеющих сведений, не болевших корью или однократно привитых детей и взрослых.
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корьЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорНевинномысскСтавропольский крайОбщество
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