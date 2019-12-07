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Хорошие новости
2019-12-07T14:05+0300
https://ria.ru/20191207/1562094815.html
В Москве создали карту зимних активностей для старшего поколения
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РИА Новости

В Москве создали карту зимних активностей для старшего поколения

14:05 07.12.2019
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© РИА Новости / Константин РодиковПожилые горожане катаются на лыжах
Пожилые горожане катаются на лыжах
© РИА Новости / Константин Родиков
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Участники проекта "Московское долголетие" смогут найти места для занятий зимними видами спорта и записаться на тренировки по катанию на лыжах и коньках для людей старшего возраста с помощью интерактивной карты.
Новый сервис показывает, в каких парках Москвы организованы площадки для активного отдыха, и позволяет следить за расписанием занятий в режиме реального времени.
Обучать москвичей старшего поколения кататься на лыжах и коньках будут профессиональные тренеры. Занятия по фигурному катанию для начинающих и подготовленных участников будут проводить в разных группах, а опытные лыжники и новички будут преодолевать дистанции вместе.
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Длительность одной тренировки составит 60 минут. Занятия начнутся, когда выпадет достаточно снега, и при благоприятных погодных условиях будут проходить в среднем два раза в неделю. При сильном морозе, ветре, метели, снегопаде или оттепели тренировки отменят.
На занятия можно будет прийти со своими коньками и лыжами или взять их напрокат в любом парке, где проходят уроки. На время тренировок прокат спортивного инвентаря, а также вход на катки для участников проекта "Московское долголетие" сделают бесплатными.
Как сообщается на официальном сайте столичного правительства, спортивные секции зимних видов спорта в проекте "Московское долголетие" в этом году открылись впервые, и сделано это было по просьбам участников проекта.
"Катание на лыжах и коньках отлично подходит людям старшего поколения. Эти виды спорта благотворно влияют не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. Тренировки будут проходить в столичных парках на свежем воздухе – на катках с искусственным льдом, а также на обустроенных лыжных трассах", – пояснил заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов.
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Хорошие новостиХорошие новостиВладимир ФилипповМосква
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