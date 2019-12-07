В Москве создали карту зимних активностей для старшего поколения

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Участники проекта "Московское долголетие" смогут найти места для занятий зимними видами спорта и записаться на тренировки по катанию на лыжах и коньках для людей старшего возраста с помощью интерактивной карты.

Новый сервис показывает, в каких парках Москвы организованы площадки для активного отдыха, и позволяет следить за расписанием занятий в режиме реального времени.

Обучать москвичей старшего поколения кататься на лыжах и коньках будут профессиональные тренеры. Занятия по фигурному катанию для начинающих и подготовленных участников будут проводить в разных группах, а опытные лыжники и новички будут преодолевать дистанции вместе.

Длительность одной тренировки составит 60 минут. Занятия начнутся, когда выпадет достаточно снега, и при благоприятных погодных условиях будут проходить в среднем два раза в неделю. При сильном морозе, ветре, метели, снегопаде или оттепели тренировки отменят.

На занятия можно будет прийти со своими коньками и лыжами или взять их напрокат в любом парке, где проходят уроки. На время тренировок прокат спортивного инвентаря, а также вход на катки для участников проекта "Московское долголетие" сделают бесплатными.

Как сообщается на официальном сайте столичного правительства, спортивные секции зимних видов спорта в проекте "Московское долголетие" в этом году открылись впервые, и сделано это было по просьбам участников проекта.