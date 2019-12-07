2019-12-07T14:01+0300
2019-12-07T14:01+0300
https://ria.ru/20191207/1562094699.html
По старинным технологиям: мозаика для Главного храма ВС
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РИА Новости
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РИА Новости
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По старинным технологиям: мозаика для Главного храма ВС
Мозаичное убранство для Главного храма Вооруженных Сил России делается художниками по старинным технологиям. Мозаика выкладывается в реальных размерах. Несколько десятков специалистов трудятся над этими полотнами, которые станут основным украшением стен будущего храма.
2019-12-07T14:01+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=35308698&type=mp4
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По старинным технологиям: мозаика для Главного храма ВС
Мозаичное убранство для Главного храма Вооруженных Сил России делается художниками по старинным технологиям. Мозаика выкладывается в реальных размерах. Несколько десятков специалистов трудятся над этими полотнами, которые станут основным украшением стен будущего храма.
В настоящий момент завершена мозаика западной апсиды "Образ Божией Матери Заступницы России в Великой Отечественной войне" и мозаика барабана "Троица с предстоящими". Храм строится под Кубинкой в Московской области к 75-летию Победы и будет центром крупного паркового комплекса.