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По старинным технологиям: мозаика для Главного храма ВС
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РИА Новости
По старинным технологиям: мозаика для Главного храма ВС
Мозаичное убранство для Главного храма Вооруженных Сил России делается художниками по старинным технологиям. Мозаика выкладывается в реальных размерах. Несколько десятков специалистов трудятся над этими полотнами, которые станут основным украшением стен будущего храма.
2019-12-07T14:01+0300
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PT0M53S

По старинным технологиям: мозаика для Главного храма ВС

14:01 07.12.2019
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Мозаичное убранство для Главного храма Вооруженных Сил России делается художниками по старинным технологиям. Мозаика выкладывается в реальных размерах. Несколько десятков специалистов трудятся над этими полотнами, которые станут основным украшением стен будущего храма.
В настоящий момент завершена мозаика западной апсиды "Образ Божией Матери Заступницы России в Великой Отечественной войне" и мозаика барабана "Троица с предстоящими". Храм строится под Кубинкой в Московской области к 75-летию Победы и будет центром крупного паркового комплекса.
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