По старинным технологиям: мозаика для Главного храма ВС

В настоящий момент завершена мозаика западной апсиды "Образ Божией Матери Заступницы России в Великой Отечественной войне" и мозаика барабана "Троица с предстоящими". Храм строится под Кубинкой в Московской области к 75-летию Победы и будет центром крупного паркового комплекса.