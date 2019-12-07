В Госдуме назвали намерение провести марш на Крым политическим хайпом

Ранее сообщалось о планах запрещенного в РФ "меджлиса"* устроить поход на Крым, дата проведения пока не определена, целью марша заявлена помощь международным организациям осуществить их решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Естественно, это провокация в преддверии (встречи) "нормандской четверки". Желание получить определенный хайп, свою фамилию озвучить... Поэтому я не вижу никаких оснований для проведения такого марша. Просто хайп политический", - сказал РИА Новости Шерин.

Депутат считает что акции протеста "надо было проводить" (когда Крым был в составе Украины), когда отключали электричество и воду, и от этого страдали все национальности, в том числе и крымские татары.