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В Госдуме назвали намерение провести марш на Крым политическим хайпом
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РИА Новости

В Госдуме назвали намерение провести марш на Крым политическим хайпом

13:51 07.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин назвал планы главы признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова провести марш на Крым политическим хайпом и провокацией в преддверии саммита "нормандской четверки".
Ранее сообщалось о планах запрещенного в РФ "меджлиса"* устроить поход на Крым, дата проведения пока не определена, целью марша заявлена помощь международным организациям осуществить их решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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"Естественно, это провокация в преддверии (встречи) "нормандской четверки". Желание получить определенный хайп, свою фамилию озвучить... Поэтому я не вижу никаких оснований для проведения такого марша. Просто хайп политический", - сказал РИА Новости Шерин.
Депутат считает что акции протеста "надо было проводить" (когда Крым был в составе Украины), когда отключали электричество и воду, и от этого страдали все национальности, в том числе и крымские татары.
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"А тут мост открыли, вода поступает, электричество есть, и тут вдруг возникли желания мирные шествия проводить", - подчеркнул Шерин.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
3820101
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Александр ШеринРефат ЧубаровГосдума РФКрымУкраинаВ мире
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