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Малышева развеяла мифы об МРТ
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РИА Новости

Малышева развеяла мифы об МРТ

13:48 07.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева опубликовала в Instagram видео, в котором она и ее коллеги развенчали пять мифов о магнитно-резонансной томографии (МРТ).
В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры: КТ проводится с помощью рентгеновских лучей, МРТ основана на работе магнита.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
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Специалисты напомнили, что МРТ следует делать только если другие методы диагностики продемонстрировали сомнительный результат или при наличии подозрений на патологии головного и спинного мозга, позвоночника, а также органов брюшной полости.
Вопреки сложившемуся у некоторых мнению, к процедуре, которая занимает около получаса, все же нужно готовиться: не употреблять жидкость примерно за два часа до ее проведения и сходить в туалет.
Кроме того, врачи отметили, что МРТ — это безболезненное и безвредное обследование.
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Елена МалышеваМузей русского импрессионизма (МРИ)ЗдоровьеРоссияОбщество
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