Малышева развеяла мифы об МРТ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Телеведущая и врач Телеведущая и врач Елена Малышева опубликовала в Instagram видео, в котором она и ее коллеги развенчали пять мифов о магнитно-резонансной томографии (МРТ).

В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры: КТ проводится с помощью рентгеновских лучей, МРТ основана на работе магнита.

Специалисты напомнили, что МРТ следует делать только если другие методы диагностики продемонстрировали сомнительный результат или при наличии подозрений на патологии головного и спинного мозга, позвоночника, а также органов брюшной полости.

Вопреки сложившемуся у некоторых мнению, к процедуре, которая занимает около получаса, все же нужно готовиться: не употреблять жидкость примерно за два часа до ее проведения и сходить в туалет.