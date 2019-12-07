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Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
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РИА Новости

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

13:41 07.12.2019 (обновлено: 16:54 07.12.2019)
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© Фото : сайт администрации Щелковского районаАлексей Валов
Алексей Валов
© Фото : сайт администрации Щелковского района
Алексей Валов. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Валов обвиняется в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК России ("Взятка в особо крупном размере").

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — сказала собеседница агентства.

Таким образом, Валов останется под стражей как минимум до 2 февраля.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
По данным ГСУ СК, в 2017 году обвиняемый получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля Mercedes стоимостью более шести миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысяча рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе.
Сообщается, что следователи вместе с сотрудниками ФСБ по нескольким адресам проживания обвиняемого провели обыски. Он проверяется на причастность к совершению других коррупционных преступлений.
В мае 2017 года Валов был избран главой Щелковского района сроком на пять лет, до этого он занимал должность руководителя администрации.
Коррупция
27 сентября, 14:24
В России стали чаще выявлять тех, кто дает взятки
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МоскваМосковская областьЩелковский районПроисшествия
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