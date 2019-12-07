Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Валов обвиняется в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК России ("Взятка в особо крупном размере").

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — сказала собеседница агентства.

Таким образом, Валов останется под стражей как минимум до 2 февраля.

По данным ГСУ СК, в 2017 году обвиняемый получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля Mercedes стоимостью более шести миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысяча рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе.

Сообщается, что следователи вместе с сотрудниками ФСБ по нескольким адресам проживания обвиняемого провели обыски. Он проверяется на причастность к совершению других коррупционных преступлений.