Парусники "Седов" и "Крузенштерн" проводили в кругосветное плавание

КАЛИНИНГРАД, 7 дек - РИА Новости. Торжественная церемония проводов российских парусников Росрыболовства " Торжественная церемония проводов российских парусников Росрыболовства " Седов " и " Крузенштерн " в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в калининградском морском рыбном порту, сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации пресс-службы Балтийской государственной академии, из-за погодных условий - дождя и сильного ветра - непосредственно выход в море парусников будет возможен не раньше завтрашнего утра. По прогнозу главного управления МЧС России, в субботу вечером ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, выход в море опасен для жизни.

"Я горд участвовать в проводах "Седова" и "Крузенштерна" в кругосветную экспедицию, крупнейших и старейших учебных парусников в мире. Третий наш парусник - "Паллада" вышел 1 ноября из Владивостока, чтобы присоединиться к "Седову" и "Крузенштерну" в Южной Атлантике, в точке, максимально приближенной к Антарктиде. Именно сегодня экспедиция становится полномасштабной. Теперь все три парусника будут находиться в плавании", - сказал на церемонии глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что распоряжением правительства РФ экспедиция получила статус официального государственного мероприятия. Парусники посетят около 40 портов Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Океании. Практику пройдут более 600 курсантов вузов Росрыболовства, Минтранса, зарубежных вузов.

"Это уникальный проект по длительности переходов учебного парусного флота Росрыболовства. В сумме это больше 96 тысяч миль или почти четыре длины экватора. Это событие позволит нам пронести "Паруса мира" - так называется экспедиция, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками и 75-летия победы над фашизмом", - добавил Шестаков.

Ожидается, что в точке, максимально приближенной к Антарктиде, парусники вместе совершат 200-мильную регату, в каждом порту захода к парусникам будут присоединяться другие яхты и суда. В следующий раз в порт приписки "Крузенштерн" зайдет не раньше, чем через 10 месяцев, "Седов" отлучится больше, чем на год. "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" - трансатлантическое.