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Парусники "Седов" и "Крузенштерн" проводили в кругосветное плавание
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РИА Новости

Парусники "Седов" и "Крузенштерн" проводили в кругосветное плавание

13:35 07.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБарк "Крузенштерн" в море
Барк Крузенштерн в море
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Барк "Крузенштерн" в море. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 7 дек - РИА Новости. Торжественная церемония проводов российских парусников Росрыболовства "Седов" и "Крузенштерн" в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в калининградском морском рыбном порту, сообщает корреспондент РИА Новости.
По информации пресс-службы Балтийской государственной академии, из-за погодных условий - дождя и сильного ветра - непосредственно выход в море парусников будет возможен не раньше завтрашнего утра. По прогнозу главного управления МЧС России, в субботу вечером ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, выход в море опасен для жизни.
"Я горд участвовать в проводах "Седова" и "Крузенштерна" в кругосветную экспедицию, крупнейших и старейших учебных парусников в мире. Третий наш парусник - "Паллада" вышел 1 ноября из Владивостока, чтобы присоединиться к "Седову" и "Крузенштерну" в Южной Атлантике, в точке, максимально приближенной к Антарктиде. Именно сегодня экспедиция становится полномасштабной. Теперь все три парусника будут находиться в плавании", - сказал на церемонии глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Он отметил, что распоряжением правительства РФ экспедиция получила статус официального государственного мероприятия. Парусники посетят около 40 портов Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Океании. Практику пройдут более 600 курсантов вузов Росрыболовства, Минтранса, зарубежных вузов.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПлан кругосветной экспедиции судна "Паллада"
План кругосветной экспедиции судна Паллада
© РИА Новости / Виталий Аньков
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План кругосветной экспедиции судна "Паллада"
"Это уникальный проект по длительности переходов учебного парусного флота Росрыболовства. В сумме это больше 96 тысяч миль или почти четыре длины экватора. Это событие позволит нам пронести "Паруса мира" - так называется экспедиция, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками и 75-летия победы над фашизмом", - добавил Шестаков.
Ожидается, что в точке, максимально приближенной к Антарктиде, парусники вместе совершат 200-мильную регату, в каждом порту захода к парусникам будут присоединяться другие яхты и суда. В следующий раз в порт приписки "Крузенштерн" зайдет не раньше, чем через 10 месяцев, "Седов" отлучится больше, чем на год. "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" - трансатлантическое.
Перед экспедицией парусники прошли масштабный ремонт, оба судна прошли докование. Требующие замены узла и агрегаты поменяли на новые. За плаванием парусников сможет наблюдать весь мир. Медиацентр кругосветки будет рассказывать обо всем, что происходит на борту и в портах захода. Интерактивная карта на сайте экспедиции позволит отслеживать движение судов в режиме реального времени.
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Учебно-парусное судно "Крузенштерн"Паллада (фрегат)Седов (судно)КалининградОбщество
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