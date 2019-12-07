РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T13:23+0300
https://ria.ru/20191207/1562093679.html
Медведев не исключил, что увидит представителей Киева на саммитах СНГ
https://cdn22.img.ria.ru/images/100035/85/1000358529_0:37:700:431_1036x0_80_0_0_775abdefdfb1951553833561cbe46796.jpg
РИА Новости

Медведев не исключил, что увидит представителей Киева на саммитах СНГ

13:23 07.12.2019
306
© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украина не вышла из СНГ, в России не знают, что будет дальше, но лучше участвовать в саммитах и международных встречах, а не уклоняться от них, поскольку это позволяет решать накопившиеся вопросы, заявил в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
В интервью в программе "Вести в субботу" у Медведева спросили, может ли он представить на данный момент "фантастическую картину", прилетает на встречу, например, премьер-министров стран СНГ, а там уже украинский самолёт.
"Почему фантастическую? Никогда не говори "никогда". Тем более что Украина не вышла из СНГ. Мы не знаем, что будет в будущем", - сказал он премьер.
При этом Медведев добавил, что в любом случае участие в международных форматах - это полезная вещь. "Лучше участвовать в таких встречах, чем уклоняться от них. Это позволяет решать накопившиеся вопросы", - ответил премьер.
По его словам, все проблемы в современном мире "от недопонимания".
Дмитрий Кулеба
27 сентября, 10:06
Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
9101010
Обсудить 0
Возможный выход Украины из СНГДмитрий МедведевСНГРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Транзит газа
Медведев призвал Киев к сохранению обязательств по транзиту
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Россия и Украина должны договориться по газу, заявил Медведев
Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Эксперт предположил, чего ждать от "нормандской встречи"
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве предупредили о массовых акциях в день "нормандского саммита"
Сенатор Олег Морозов
В СФ назвали слова Чубарова о марше на Крым пропагандистским свистком
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В ФРГ заявили, что нужно учитывать восприятие России в Польше и Балтии
Отделение ПриватБанка
В Киеве разрабатывают закон, не дающий вернуть Приватбанк Коломойскому
Участок газопровода
Нельзя навязать России высокие тарифы на транзит, заявил Медведев
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Медведев назвал условия заключения газового соглашения с Киевом
Ополченцы Донецкой народной республики
ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева
Участники акции в поддержку Николаса Мадуро
Клинцевич: Россия не будет помогать США во вмешательстве в Венесуэле
Газовое оборудование в Львовской области Украины
"Нафтогаз" прокомментировал предложение Медведева по газу
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Путин и Лукашенко продолжили переговоры тет-а-тет
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
В ЛНР опасаются провокаций ВСУ в преддверии "нормандского саммита"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17СМИ сообщили о гибели вице-губернатора Тамбовской области
10:16Эксперты выяснили, поедут ли россияне на Рождество в Европу
10:15В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
08:32Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадрантных метров
08:31В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
08:24В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Лента новостейМолния