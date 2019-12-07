Медведев не исключил, что увидит представителей Киева на саммитах СНГ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украина не вышла из СНГ, в России не знают, что будет дальше, но лучше участвовать в саммитах и международных встречах, а не уклоняться от них, поскольку это позволяет решать накопившиеся вопросы, заявил в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
В интервью в программе "Вести в субботу" у Медведева спросили, может ли он представить на данный момент "фантастическую картину", прилетает на встречу, например, премьер-министров стран СНГ, а там уже украинский самолёт.
"Почему фантастическую? Никогда не говори "никогда". Тем более что Украина не вышла из СНГ. Мы не знаем, что будет в будущем", - сказал он премьер.
При этом Медведев добавил, что в любом случае участие в международных форматах - это полезная вещь. "Лучше участвовать в таких встречах, чем уклоняться от них. Это позволяет решать накопившиеся вопросы", - ответил премьер.
По его словам, все проблемы в современном мире "от недопонимания".
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