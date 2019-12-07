Умер актер из сериала "Друзья" Рон Либман

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американский актер Рон Либман скончался на 83-м году жизни, сообщает Fox News.
Представитель Либмана Роберт Аттерман отметил, что "Рон был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, театре и на телевидении".
Причина смерти не уточняется.
Рон Либман родился в 1937 году. Он известен по фильмам "Бойня номер пять", "Страна садов", "Каз" и другим. Лауреат премий "Эмми" и "Тони".
В сериале "Друзья" Либман исполнил роль отца Дженнифер Энистон — доктора Леонарда Грина.