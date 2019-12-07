Умер актер из сериала "Друзья" Рон Либман

Представитель Либмана Роберт Аттерман отметил, что "Рон был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, театре и на телевидении".

Рон Либман родился в 1937 году. Он известен по фильмам "Бойня номер пять", "Страна садов", "Каз" и другим. Лауреат премий "Эмми" и "Тони".