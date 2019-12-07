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Умер актер из сериала "Друзья" Рон Либман
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РИА Новости

Умер актер из сериала "Друзья" Рон Либман

13:20 07.12.2019 (обновлено: 16:14 07.12.2019)
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© Bright/Kauffman/Crane Productions/Warner Bros. Television (1994 – 2004)Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
© Bright/Kauffman/Crane Productions/Warner Bros. Television (1994 – 2004)
Кадр из сериала "Друзья". Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американский актер Рон Либман скончался на 83-м году жизни, сообщает Fox News.
Представитель Либмана Роберт Аттерман отметил, что "Рон был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, театре и на телевидении".
Причина смерти не уточняется.
Рон Либман родился в 1937 году. Он известен по фильмам "Бойня номер пять", "Страна садов", "Каз" и другим. Лауреат премий "Эмми" и "Тони".
В сериале "Друзья" Либман исполнил роль отца Дженнифер Энистон — доктора Леонарда Грина.
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КультураРон Либман"Друзья" (сериал)Дженнифер ЭнистонСША
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