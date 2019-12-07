Краевед попросил найти семьи детей, погибших в Латвии во время войны

По словам Ржавина, на кладбище Кастранес в 50 километрах от Риги он обнаружил могилу, где похоронены 24 ребёнка. "Это узники Саласпилсского концлагеря, которых нацисты раздали - иногда вместе с матерями, иногда без - местным крестьянам в качестве рабов", - сказал он.

При этом из всех погибших известны имена только 6 детей. "Эти дети являются уроженцами деревни Ляхово, ныне, если не ошибаюсь, это Красный Посёлок Себежского района (Псковской области - ред.). Возможно, остальные дети также родом из этой деревни или окрестных мест и родные этих детей не знают, что их могила сохранилась в Латвии. Буду очень признателен, если вы поможете это выяснить", - заявил Ржавин.