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Краевед попросил найти семьи детей, погибших в Латвии во время войны
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РИА Новости

Краевед попросил найти семьи детей, погибших в Латвии во время войны

13:03 07.12.2019 (обновлено: 13:04 07.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЖенщина возлагает цветы к мемориалу памяти жертв фашизма на месте концлагеря "Саласпилс" в Латвии
Женщина возлагает цветы к мемориалу памяти жертв фашизма на месте концлагеря Саласпилс в Латвии
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Женщина возлагает цветы к мемориалу памяти жертв фашизма на месте концлагеря "Саласпилс" в Латвии. Архивное фото
ПСКОВ, 7 дек - РИА Новости. Латвийский краевед, председатель правления Русского общества в Латвии Александр Ржавин обратился за помощью к участникам и гостям Псковского медиафорума с просьбой помочь найти родственников погибших во время Великой Отечественной войны на территории Латвии детей.
Видеообращение латвийского краеведа прозвучало на круглом столе "Без срока давности" в рамках форума в Пскове.
По словам Ржавина, на кладбище Кастранес в 50 километрах от Риги он обнаружил могилу, где похоронены 24 ребёнка. "Это узники Саласпилсского концлагеря, которых нацисты раздали - иногда вместе с матерями, иногда без - местным крестьянам в качестве рабов", - сказал он.
При этом из всех погибших известны имена только 6 детей. "Эти дети являются уроженцами деревни Ляхово, ныне, если не ошибаюсь, это Красный Посёлок Себежского района (Псковской области - ред.). Возможно, остальные дети также родом из этой деревни или окрестных мест и родные этих детей не знают, что их могила сохранилась в Латвии. Буду очень признателен, если вы поможете это выяснить", - заявил Ржавин.
Памятник Свободы в Риге
1 декабря, 01:01
В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
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Великая Отечественная война (1941-1945)ЛатвияПсковская областьРигаВ мире
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