Во Владимирской области три водителя погибли в крупном ДТП

БРЯНСК, 7 дек - РИА Новости. Три водителя погибли в результате столкновения четырех автомобилей во Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП с участием четырех транспортных средств произошло около 7 часов утра на автодороге Сенинские дворики - Ковров - Шуя.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и автомобилем ВАЗ. После этого с автомобилем ВАЗ совершил столкновение автомобиль УАЗ, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП три водителя скончались, водитель автомобиля УАЗ не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.