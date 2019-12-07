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Во Владимирской области три водителя погибли в крупном ДТП
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РИА Новости

Во Владимирской области три водителя погибли в крупном ДТП

12:52 07.12.2019 (обновлено: 13:10 07.12.2019)
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© группа Вконтакте "Подслушано Ковров"ДТП на 22 км автодороги "Сенинские Дворики-Ковров-Шуя". 7 декабря 2019
ДТП на 22 км автодороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуя. 7 декабря 2019
© группа Вконтакте "Подслушано Ковров"
БРЯНСК, 7 дек - РИА Новости. Три водителя погибли в результате столкновения четырех автомобилей во Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП с участием четырех транспортных средств произошло около 7 часов утра на автодороге Сенинские дворики - Ковров - Шуя.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и автомобилем ВАЗ. После этого с автомобилем ВАЗ совершил столкновение автомобиль УАЗ, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП три водителя скончались, водитель автомобиля УАЗ не пострадал", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
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16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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