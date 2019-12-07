Медведев призвал Киев к сохранению обязательств по транзиту

"Понимаете, вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств. Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства", - сказал он в интервью в программе " Вести в субботу ".

Он также напомнил о долге Украины в 3 миллиарда. "Они очень часто нам говорят: вот эти 3 миллиарда, которые когда-то брал (экс-президент Украины Виктор - Прим. ред.) Янукович, не мы же брали – не нам и отдавать... Но это брал не Янукович. Это брало украинское государство, которое отвечает за этот долг. И это, кстати, признают все суды. Это же самое должно касаться и газа. Я надеюсь, что нынешняя генерация руководителей – и президент, и правительство - это понимают", - добавил Медведев.