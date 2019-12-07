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Медведев призвал Киев к сохранению обязательств по транзиту
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РИА Новости

Медведев призвал Киев к сохранению обязательств по транзиту

12:45 07.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит газа
Транзит газа
© РИА Новости / Илья Питалев
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Транзит газа. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый газовый контракт с Киевом - это не вопрос того, кто находится у власти в стране сейчас, а международные обязательства, которые должны сохраняться и для будущих руководителей Украины, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Понимаете, вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств. Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства", - сказал он в интервью в программе "Вести в субботу".

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Он также напомнил о долге Украины в 3 миллиарда. "Они очень часто нам говорят: вот эти 3 миллиарда, которые когда-то брал (экс-президент Украины Виктор - Прим. ред.) Янукович, не мы же брали – не нам и отдавать... Но это брал не Янукович. Это брало украинское государство, которое отвечает за этот долг. И это, кстати, признают все суды. Это же самое должно касаться и газа. Я надеюсь, что нынешняя генерация руководителей – и президент, и правительство - это понимают", - добавил Медведев.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.
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