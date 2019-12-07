Медведев назвал условия заключения газового соглашения с Киевом

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава российского правительства "Вести в субботу" . Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, пока Украина не перестанет требовать выплаты по судебным решениям. Об этом он говорил в интервью программе

"Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", — сказал Медведев, подчеркнув, что решение должно быть обоюдовыгодным.

По его словам, Россия готова работать по европейскому законодательству, которое сейчас внедряет у себя Украина

"Им было сказано: пожалуйста, нас это абсолютно устраивает, только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое", — добавил глава правительства.

Он также отметил, что Москва и Киев должны договориться по всем пунктам газовой сделки и тогда бы можно было возобновить сотрудничество, в том числе и поставки российского газа на Украину.

Сейчас, напомнил премьер, Киев получает газ по реверсу из Европы — и гораздо дороже, чем мог бы получать из России.

"Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже", — подчеркнул он.

Для этого, по его словам, нужно договориться.

"А как можно договориться? Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз", — пояснил Медведев.

Он также назвал причины, по которым нельзя отказаться от транзита газа через украинскую территорию.

"Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", — сказал глава правительства, подчеркнув, что вопрос здесь не в том, "кто стоит у кормила власти" в Киеве, а в соблюдении международных обязательств.

"Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства", — заключил он.

Ситуация с газовым контрактом

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.

Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

Заключение нового соглашение обсуждается на консультациях с участием Еврокомиссии. Дата новой трехсторонней встречи пока не известна, сейчас Москва и Киев ведут двусторонние переговоры.