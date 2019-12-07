В ЛНР опасаются провокаций ВСУ в преддверии "нормандского саммита"

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила Киев в наращивании сил у линии соприкосновения в Донбассе. Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.

"Мы располагаем информаций, что ВСУ готовят масштабные провокации в преддверии саммита "нормандской четверки" в Париже, который состоится 9 декабря", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, данная информация была получена от военнослужащего-контрактника 14 бригады ВС Украины, позвонившего на горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР.