В ЛНР опасаются провокаций ВСУ в преддверии "нормандского саммита"

ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций ВС Украины в преддверии встречи в "нормандском" формате, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе ведомства.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила Киев в наращивании сил у линии соприкосновения в Донбассе. Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.
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"Мы располагаем информаций, что ВСУ готовят масштабные провокации в преддверии саммита "нормандской четверки" в Париже, который состоится 9 декабря", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, данная информация была получена от военнослужащего-контрактника 14 бригады ВС Украины, позвонившего на горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР.
"По словам военнослужащего ВСУ, командование бригады распорядилось провести передислокацию тяжелой военной техники, и перевезти ее из постоянных мест хранения ближе к линии разграничения", - уточнили в пресс-службе.
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