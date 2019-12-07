РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T12:29+0300
https://ria.ru/20191207/1562092448.html
В Киеве предупредили о массовых акциях в день "нормандского саммита"
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

В Киеве предупредили о массовых акциях в день "нормандского саммита"

12:27 07.12.2019 (обновлено: 12:29 07.12.2019)
861
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский
6 декабря, 23:23
Зеленский рассказал, чего боится перед "нормандским саммитом"
"В Главное управление Национальной полиции города Киева Киевской городской государственной администрации поступили четыре сообщения и одна информация из сети Интернет от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, полиция, гвардия и спасатели в сотрудничестве со спецслужбами привлекут в общей сложности три тысячи правоохранителей для обеспечения правопорядка. В министерстве внутренних дел Украины отметили, что понимают обеспокоенность общества темой переговоров и призвали всех участников массовых акций проводить их мирно.
3141019
Обсудить 5
ПарижКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде назвали сроки принятия закона о децентрализации
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог
Политолог назвал цель подготовки "Марша достоинства" Чубарова на Крым
Участок газопровода
Нельзя навязать России высокие тарифы на транзит, заявил Медведев
Транзит газа
Медведев призвал Киев к сохранению обязательств по транзиту
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Медведев назвал условия заключения газового соглашения с Киевом
Вид на правый берег Днепра в Киеве
В Киеве рассказали о поводе для оптимизма перед "нормандской встречей"
Ополченцы Донецкой народной республики
ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
В ЛНР обвинили Киев в размещении техники в жилых массивах Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, чего боится перед "нормандским саммитом"
Жители ДНР
СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
В ЛНР опасаются провокаций ВСУ в преддверии "нормандского саммита"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Эксперт предположил, чего ждать от "нормандской встречи"
Участники акции в поддержку Николаса Мадуро
Клинцевич: Россия не будет помогать США во вмешательстве в Венесуэле
Газовое оборудование в Львовской области Украины
"Нафтогаз" прокомментировал предложение Медведева по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17СМИ сообщили о самоубийстве вице-губернатора Тамбовской области
10:16Эксперты выяснили, поедут ли россияне на Рождество в Европу
10:15В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
08:32Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадрантных метров
08:31В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
08:24В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Лента новостейМолния