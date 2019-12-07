В Киеве предупредили о массовых акциях в день "нормандского саммита"

"В Главное управление Национальной полиции города Киева Киевской городской государственной администрации поступили четыре сообщения и одна информация из сети Интернет от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, полиция, гвардия и спасатели в сотрудничестве со спецслужбами привлекут в общей сложности три тысячи правоохранителей для обеспечения правопорядка. В министерстве внутренних дел Украины отметили, что понимают обеспокоенность общества темой переговоров и призвали всех участников массовых акций проводить их мирно.