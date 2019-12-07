В Киеве предупредили о массовых акциях в день "нормандского саммита"

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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"В Главное управление Национальной полиции города Киева Киевской городской государственной администрации поступили четыре сообщения и одна информация из сети Интернет от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, полиция, гвардия и спасатели в сотрудничестве со спецслужбами привлекут в общей сложности три тысячи правоохранителей для обеспечения правопорядка. В министерстве внутренних дел Украины отметили, что понимают обеспокоенность общества темой переговоров и призвали всех участников массовых акций проводить их мирно.