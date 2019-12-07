В ЛНР обвинили Киев в размещении техники в жилых массивах Донбасса

ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении военной техники в жилых массивах у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила Киев в наращивании сил у линии соприкосновения в Донбассе.
"ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику и в жилых массивах населенных пунктов на территории подконтрольной Украине", - заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
По данным Народной милиции ЛНР, бронетехника украинских силовиков расположена в подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое, в подконтрольных ВСУ Попасной и Трехизбенке.
"Данная информация также подтверждается отчетом СММ ОБСЕ", - добавили в пресс-службе.