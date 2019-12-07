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2019-12-07T12:21+0300
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В ЛНР обвинили Киев в размещении техники в жилых массивах Донбасса
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РИА Новости

В ЛНР обвинили Киев в размещении техники в жилых массивах Донбасса

12:21 07.12.2019
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое-4. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении военной техники в жилых массивах у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила Киев в наращивании сил у линии соприкосновения в Донбассе.
Боец народной милиции ДНР в Донбассе
Вчера, 11:58
В ДНР обвинили силовиков в нарушении Минских соглашений
"ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику и в жилых массивах населенных пунктов на территории подконтрольной Украине", - заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
По данным Народной милиции ЛНР, бронетехника украинских силовиков расположена в подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое, в подконтрольных ВСУ Попасной и Трехизбенке.
"Данная информация также подтверждается отчетом СММ ОБСЕ", - добавили в пресс-службе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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