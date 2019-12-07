На серой ветке московского метро произошел сбой

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел из-за проверки инфраструктуры, в настоящий момент движение от станции "Чеховская" до "Отрадное" восстановлено.

"В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке", — говорится в сообщении метро в Twitter

В сообщении уточняется, что остановка была вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино".

"Таков порядок — при малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок", – говорится в соцсети.

На данный момент движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено.