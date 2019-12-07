На серой ветке московского метро произошел сбой

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел из-за проверки инфраструктуры, в настоящий момент движение от станции "Чеховская" до "Отрадное" восстановлено.
"В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке", — говорится в сообщении метро в Twitter.
В сообщении уточняется, что остановка была вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино".
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"Таков порядок — при малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок", – говорится в соцсети.
На данный момент движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено.
"Инфраструктура работает штатно. Потребуется некоторое время для вхождения в график", – говорится в аккаунте московского метрополитена в Twitter.