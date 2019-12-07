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Эксперты сообщили о росте смертности от отравлений алкоголем в России
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РИА Новости

Эксперты сообщили о росте смертности от отравлений алкоголем в России

12:12 07.12.2019
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© Fotolia / Photographee.euМужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
© Fotolia / Photographee.eu
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Смертность населения в РФ из-за случайных отравлений алкоголем по итогам января-сентября 2019 года выросла почти на 12% и составила 4,6 человека на 100 тысяч населения, но в трех регионах это показатель превышает средний по стране в 3-4 раза и является максимальным, следует из данных Центра разработки Национальной алкогольной политики (ЦРНАП), предоставленных РИА Новости.
В России по итогам января-сентября 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем выросла на 11,9%, до 5010 человек (4,6 человека на 100 тысяч населения). Максимальные абсолютные показатели, в 3-4 раза выше среднестранового уровня - в Республике Тыва, Курганской и Пензенской областях.
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По данным экспертов, в Туве смертность от случайных отравлений алкоголем за анализируемый период выросла в 2,6 раза и составила 19,3 случая на 100 тысяч населения, в Курганской области – 18,1 (рост на 6,5%), а в Пензенской области – 15,1 случая на 100 тысяч населения (рост на 41,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
"Там наиболее высокие абсолютные показатели. Есть регионы, где при низких показателях рост в 5 и 10 раз. Например, Татарстан, где было 3, стало 30 случаев, но относительное количество случаев (смертности) на 100 тысяч человек осталось в 4,5 раза ниже, чем по стране", - сообщил РИА Новости руководитель ЦРНАП Павел Шапкин, комментируя квартальную статистику.
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Заметный рост и уровень смертности от отравления алкоголем - в Еврейской автономной области: в январе-сентябре она выросла в 6,4 раза и составила 10,9 случая на 100 тысяч населения. Высокий рост, но невысокое количество смертей в абсолютном выражении - в Ярославской и Липецкой областях: там смертность от случайных отравлений алкоголем за обозреваемый период составила 0,6 случая на 100 тысяч населения (выше уровня 2018 года на 1,5%) и 0,5 случая на 100 тысяч населения (рост в 5 раз) соответственно. Снижение на 9,2% зафиксировано в Костромской области, где по итогам девяти месяцев отравление алкоголем привело к летальному исходу в 1,1 случая на 100 тысяч населения, и на 29,4% - в Республике Башкортостан (0,5 случая).
Смертность в Москве за тот же период снизилась на 28% и составила 77 человек (0,8 случая на 100 тысяч населения), а в Санкт-Петербурге - выросла в 1,5 раза в сравнении с прошлогодним периодом, но при этом более чем в 2 раза ниже среднего по стране. От случайных отравлений алкоголем в "северной столице" умерли 89 человек (это 2,2 случая на 100 тысяч населения).
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Эксперты также приводят данные по смертности от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями: здесь группой риска являются молодые люди в возрасте 15-19 лет. В Международной классификации болезней стандарта по такой диагностике не установлено, так как эта формулировка означает недостаточное количество информации для понимания, является ли инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений.
Смертность в результате подобных ситуаций в целом по стране за январь-сентябрь выросла на 15,9% по сравнению с данными аналогичного периода 2018 года и составила 1433 человека, или 1,3 человека на 100 тысяч населения.
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Высокие показатели - в Сахалинской и Магаданской области: 21,9 и 20,8 человека на 100 тысяч населения (выше уровня 2018 года на 6,8% и 39,6% соответственно). Смертности от случайных отравлений алкоголем в этих регионах не зафиксировано.
В Ярославской области по итогам января-сентября смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями выросла по сравнению с прошлогодним периодом на 82,6% и составила 15,7 человека на 100 тысяч населения, в Липецкой области - на 7,5%, до 11,4 человека на 100 тысяч населения соответственно.
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Центр разработки Национальной алкогольной политикиРоссияОбщество
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