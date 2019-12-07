Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в прокате более миллиарда рублей

Клип с песней Эльзы за два дня набрал более трех миллионов просмотров

Клип с песней Эльзы за два дня набрал более трех миллионов просмотров

Общие сборы картины за десять дней проката составляют более 1 миллиарда рублей.

Во второй части мультфильма главные герои Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие, чтобы помочь Эльзе раскрыть тайну их королевства Эренделл и понять, почему она родилась наделенной силой волшебства.