Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в прокате более миллиарда рублей

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Мультфильм вышел в широкий российский прокат 28 ноября. В день премьеры "Холодное сердце 2" заработал более 80 миллиона рублей, а первый уикенд принес картине 795 миллионов рублей.
Общие сборы картины за десять дней проката составляют более 1 миллиарда рублей.
Во второй части мультфильма главные герои Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие, чтобы помочь Эльзе раскрыть тайну их королевства Эренделл и понять, почему она родилась наделенной силой волшебства.