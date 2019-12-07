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Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в прокате более миллиарда рублей
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РИА Новости

Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в прокате более миллиарда рублей

11:33 07.12.2019 (обновлено: 11:34 07.12.2019)
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© WDSSPRКадр из фильма "Холодное сердце 2"
Кадр из фильма Холодное сердце 2
© WDSSPR
Кадр из фильма "Холодное сердце 2"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Мультфильм вышел в широкий российский прокат 28 ноября. В день премьеры "Холодное сердце 2" заработал более 80 миллиона рублей, а первый уикенд принес картине 795 миллионов рублей.
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2
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КультураФонд киноРоссия
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