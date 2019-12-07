Клинцевич: Россия не будет помогать США во вмешательстве в Венесуэле

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не станет вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, ни сама, ни в сотрудничестве с США, заявил РИА Новости в субботу член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что советники президента США Дональда Трампа продолжают разрабатывать более агрессивные стратегии по отношению к Венесуэле. Отмечалось, что в настоящее время не рассматривается вопрос о применении военной силы, а среди новых подходов - возможность сотрудничества с Россией с целью вывода с политической арены главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, и увеличение давления на главного спонсора президента Венесуэлы Николаса Мадуро - Кубу.
"Россия сотрудничает с законно избранным президентом Венесуэлы, выполняя все свои обязательства перед страной. Остальное нас не касается. Венесуэла сама определяет курс своего развития, свои внешнеполитические приоритеты", - отметил Клинцевич.
По словам сенатора, вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо – "это наша принципиальная позиция, идет ли речь о Венесуэле или о какой-либо другой стране".
"Россия готова взаимодействовать с США в решении множества вопросов, но не здесь. Это для нас своего рода политическое табу", - сказал сенатор.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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