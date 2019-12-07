В Сирии начал работу четырнадцатый российско-турецкий патруль

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четырнадцатый совместный российско-турецкий патруль приступил к работе в Четырнадцатый совместный российско-турецкий патруль приступил к работе в Сирии , сообщает Минобороны РФ

"С 10.00 7 декабря 2019 года четырнадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышлы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрулирование ведется по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода в населенном пункте Дейрун-Ага и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Так, патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входят 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" ВС Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.