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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-07T11:23+0300
https://ria.ru/20191207/1562091094.html
В Сирии начал работу четырнадцатый российско-турецкий патруль
https://cdn25.img.ria.ru/images/156070/91/1560709182_0:15:2000:1140_1036x0_80_0_0_2c4d2b7e1269827ad84347e48bc7b640.jpg
РИА Новости

В Сирии начал работу четырнадцатый российско-турецкий патруль

11:23 07.12.2019
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Четырнадцатый совместный российско-турецкий патруль приступил к работе в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
"С 10.00 7 декабря 2019 года четырнадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышлы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что патрулирование ведется по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода в населенном пункте Дейрун-Ага и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Так, патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.
В состав совместного патруля входят 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" ВС Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
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Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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