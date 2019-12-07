Политолог назвал цель подготовки "Марша достоинства" Чубарова на Крым

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с РЕН ТВ назвал намерение "Меджлиса крымскотатарского народа"* организовать поход на Крым одним из способов давления на Москву.
По его словам, заявление главы организации Рефата Чубарова связаны с предстоящим "нормандским саммитом", который пройдет 9 декабря в Париже.
"Это попытка привлечь внимание к поездке".
Политолог подчеркнул, что "нормандская четверка" должна заниматься исключительно вопросами конфликта в Донбассе, однако подобными провокациями на Украине пытаются размыть повестку.
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Ранее Чубаров заявил о намерении устроить поход на Крым, назвав акцию "Марш достоинства" мирной. Дата проведения шествия пока не определена, сказал он. По его словам, цель мероприятия — помочь международным организациям воплотить в жизнь принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что кроме Чубарова и еще нескольких десятков человек, в акции никто участвовать не будет.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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