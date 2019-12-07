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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до пяти человек
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РИА Новости

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до пяти человек

11:18 07.12.2019 (обновлено: 17:23 07.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Число жертв пожара в одесском колледже возросло до пяти, ночью в субботу спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, сообщила в субботу Госслужба Украины по ЧС.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на субботу работа по ликвидации пожара продолжается. Ранее сообщалось о четырех погибших, 32 пострадавших и 11 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
6 декабря, 11:09
В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже
"В 00.40 (01.40 мск - ред.) во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", - сообщила пресс-служба.
Кроме того, в Госслужбе сообщили, что пострадал 31 человек (в больницах остаются 17 человек, 6 декабря выписаны девять человек).
По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.
Всего к работам привлечено 217 человек и 40 единиц техники. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
Подразделениями Госслужбы также проводится тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах.
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Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
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