Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до пяти человек

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Число жертв пожара в Число жертв пожара в одесском колледже возросло до пяти, ночью в субботу спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, сообщила в субботу Госслужба Украины по ЧС.

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар . По состоянию на субботу работа по ликвидации пожара продолжается. Ранее сообщалось о четырех погибших, 32 пострадавших и 11 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

"В 00.40 (01.40 мск - ред.) во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, в Госслужбе сообщили, что пострадал 31 человек (в больницах остаются 17 человек, 6 декабря выписаны девять человек).

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Всего к работам привлечено 217 человек и 40 единиц техники. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.