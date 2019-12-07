В ЛНР не ждут от "нормандской встречи" глобальных прорывов

"Нет смысла ждать каких-то глобальных прорывов по итогам саммита в "нормандском формате". Должны пройти нормальные прагматичные переговоры, которые бы дали толчок диалогу в формате Киев – Донбасс", - считает Мирошник.

Собеседник агентства уточнил, что большинство вопросов, которые анонсирует президент Украины Владимир Зеленский перед встречей в Париже, - это вопросы, "решаемые в минском формате и только в прямом диалоге конфликтующих сторон": разведение сил, обмены удерживаемыми, снятие экономической блокады.