В ЛНР не ждут от "нормандской встречи" глобальных прорывов

ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Смысла ждать глобальных прорывов по итогам саммита в "нормандском формате" нет, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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"Нет смысла ждать каких-то глобальных прорывов по итогам саммита в "нормандском формате". Должны пройти нормальные прагматичные переговоры, которые бы дали толчок диалогу в формате Киев – Донбасс", - считает Мирошник.
Собеседник агентства уточнил, что большинство вопросов, которые анонсирует президент Украины Владимир Зеленский перед встречей в Париже, - это вопросы, "решаемые в минском формате и только в прямом диалоге конфликтующих сторон": разведение сил, обмены удерживаемыми, снятие экономической блокады.
"От саммита ждут единого понимания всеми участниками именно вопроса политического урегулирования на базе Минских соглашений, единого понимания особого статуса (для Донбасса - Прим. ред.) и механизмов его реализации", - пояснил представитель ЛНР.
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