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Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

11:04 07.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о девяти нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило десять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики девять мин калибром 120 и 82 миллиметра, применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики, заявил он.
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