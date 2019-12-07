Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило десять раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики девять мин калибром 120 и 82 миллиметра, применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики, заявил он.