Под Волгоградом полицейский прострелил шины, чтобы поймать нарушителя

ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД в погоне за нарушителем правил дорожного движения прострелили шины его автомобиля в Старополтавском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 60-летний житель Волгоградской области, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, попытался скрыться на своем автомобиле ВАЗ-2109 от инспекторов ГИБДД, которые потребовали от него остановиться в Старополтавском районе. Во время преследования он опасно маневрировал на дороге, не давая обогнать себя патрульной машине, и пытался совершить наезд на нее.
"Для остановки транспортного средства инспектор ГИБДД, действуя согласно законодательству, из окна служебного автомобиля произвел предупредительные выстрелы в воздух и по шинам преследуемого автомобиля. Получив повреждения колес, водитель автомашины "ВАЗ-2109" остановился и был задержан", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате стрельбы пострадавших нет, служебная проверка показала, что полицейский действовал правомерно. Против водителя возбуждено административное дело за неповиновение законному требованию сотрудников полиции.
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