Под Волгоградом полицейский прострелил шины, чтобы поймать нарушителя

По информации ведомства, 60-летний житель Волгоградской области, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, попытался скрыться на своем автомобиле ВАЗ-2109 от инспекторов ГИБДД, которые потребовали от него остановиться в Старополтавском районе. Во время преследования он опасно маневрировал на дороге, не давая обогнать себя патрульной машине, и пытался совершить наезд на нее.