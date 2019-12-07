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Ученые выяснили, какой режим питания поможет похудеть
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РИА Новости

Ученые выяснили, какой режим питания поможет похудеть

10:41 07.12.2019 (обновлено: 13:47 07.12.2019)
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© Fotolia / ElenathewiseСтоловые приборы
Столовые приборы
© Fotolia / Elenathewise
Столовые приборы. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американские ученые из Калифорнийского университета и института исследований Солка советуют есть в десятичасовой период, а оставшиеся 14 часов голодать. Исследование опубликовал портал Cell Metabolism.
По мнению врачей, это позволит сбросить вес и улучшить самочувствие.
В исследовании участвовали 19 человек: 13 мужчин и шесть женщин. У них было нарушение обмена веществ, которое выражалось в замедлении метаболизма. Метаболический синдром проявляется у тех, кто ведет нездоровый образ жизни и злоупотребляет фастфудом.
Участники эксперимента, согласно рекомендации, должны были есть только в течение десяти часов, а все съеденное записывать в специальное приложение. Испытуемые также отмечали свою физическую активность.
Через 12 недель уровень холестерина у участников эксперимента снизился на 11%, а артериальное давление на четыре-восемь пунктов. Кроме того, их вес снизился приблизительно на три килограмма. Некоторые из испытуемых заметили улучшение качества сна.
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похудениеЗдоровье - ОбществоСШАОбщество
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