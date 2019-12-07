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2019-12-07T12:59+0300
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Сбивший пешеходов у станции МЦК водитель был пьян
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РИА Новости

Сбивший пешеходов у станции МЦК водитель был пьян

10:35 07.12.2019 (обновлено: 12:59 07.12.2019)
30446
© АГН "Москва"Последствия ДТП с участием автомобиля у станции МЦК "Окружная" в Москве. 7 декабря 2019
Последствия ДТП с участием автомобиля у станции МЦК Окружная в Москве. 7 декабря 2019
© АГН "Москва"
Последствия ДТП с участием автомобиля у станции МЦК "Окружная" в Москве. 7 декабря 2019
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Водитель автомобиля, сбивший пешеходов возле вестибюля станции МЦК "Окружная", был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Это выяснилось по результатам освидетельствования.
ДТП произошло в Локомотивном проезде на севере Москвы рано утром. Автомобиль Mazda наехал на пешеходов и врезался в вестибюль станции. Три человека погибли, двое получили травмы.
На записи с камер наблюдения видно, что у вестибюля стояли два человека, а еще один выходил из метро. В этот момент в стену врезается автомобиль, ехавший на большой скорости. Удар был таким сильным, что у машины сорвало крышу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Вчера, 09:33
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Московское центральное кольцо (МЦК)МЧС РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Аварии со смертельным исходом с пьяным водителем за рулем следует квалифицировать как преднамеренное убийство.
7 декабря, 11:25
sizif8
8410002
Людей жалко, водителя нет. Потом окажется что он много раз нарушал, но продолжал ездить.
7 декабря, 11:13
Арсений Понфиленко
5410000
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