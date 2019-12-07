Сбивший пешеходов у станции МЦК водитель был пьян

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Водитель автомобиля, сбивший пешеходов возле вестибюля станции МЦК "Окружная", был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Это выяснилось по результатам освидетельствования.
ДТП произошло в Локомотивном проезде на севере Москвы рано утром. Автомобиль Mazda наехал на пешеходов и врезался в вестибюль станции. Три человека погибли, двое получили травмы.
На записи с камер наблюдения видно, что у вестибюля стояли два человека, а еще один выходил из метро. В этот момент в стену врезается автомобиль, ехавший на большой скорости. Удар был таким сильным, что у машины сорвало крышу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.