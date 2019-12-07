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2019-12-07T14:22+0300
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Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки
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РИА Новости

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

10:33 07.12.2019 (обновлено: 14:22 07.12.2019)
21701
© Фото : Відділ комунікації поліції КиєваСотрудники полиции Украины на месте убийства пожилой женщины в Киеве
Сотрудники полиции Украины на месте убийства пожилой женщины в Киеве
© Фото : Відділ комунікації поліції Києва
Сотрудники полиции Украины на месте убийства пожилой женщины в Киеве
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Киеве молодой человек пригласил девушку на свидание, на котором показал ей тело своей убитой бабушки. Об этом сообщается на сайте столичного управления Национальной полиции Украины.
По словам девушки, вначале они общались на сайте знакомств, затем решили встретиться. Молодой человек пригласил ее к себе домой, где и продемонстрировал труп пожилой женщины с полиэтиленовым пакетом на голове, спрятанный в кладовке.
Попутно он начал угрожать убийством и своей новой знакомой. Девушке удалось убежать из квартиры и позвонить в полицию.
Мужчину задержали, он уже признался в убийстве бабушки.
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Национальная полиция УкраиныКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Бабушка с девушкой рядышком... (с) Ну, почти получилось.
7 декабря, 11:08
Von Stirliz
3191011
И где то рядом спрятан дедушка..
7 декабря, 11:29
maks.chuprin.87
181100
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