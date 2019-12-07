"Белокуриху — 2" хотят использовать как резиденцию для IT-компаний

"Наши специалисты предложили развитие IT-резиденции на площадке "Белокурихи — 2". Мы посмотрели, что делают в компании Google - там создают условия для работы их айтишников, в том числе на экологически чистых территориях. Мы тоже предложили некоторым компаниям обсудить эту идею, и она широко обсуждается", - сообщил в субботу в рамках межрегионального инвестиционного форума "Белокуриха-2" заместитель гендиректора компании-инвестора Олег Акимов.