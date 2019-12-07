"Белокуриху — 2" хотят использовать как резиденцию для IT-компаний

БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Основной инвестор строящегося курорта "Белокуриха — 2" в Алтайском крае АО "Курорт Белокуриха", предложил потенциальным инвесторам использовать эту площадку как IT-резиденцию - по примеру компании Google.
"Наши специалисты предложили развитие IT-резиденции на площадке "Белокурихи — 2". Мы посмотрели, что делают в компании Google - там создают условия для работы их айтишников, в том числе на экологически чистых территориях. Мы тоже предложили некоторым компаниям обсудить эту идею, и она широко обсуждается", - сообщил в субботу в рамках межрегионального инвестиционного форума "Белокуриха-2" заместитель гендиректора компании-инвестора Олег Акимов.
Первый инвестиционный форум проходит в эти дни в городе-курорте Белокуриха. На мероприятии рассматриваются общие задачи взаимодействия предпринимателей и представителей структур управления от спорта, природоохраны, туризма и курортной сферы. В конференции участвуют делегации краевой исполнительной власти, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив, инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевая тема форума - развитие курорта "Белокуриха— 2".
"Белокуриха — 2" строится на высоте 600-800 метров над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". С 2011 года в создание дочернего курорта "Белокуриха — 2" инвестировано около 3 млрд рублей, из которых 1,7 миллиарда - средства федерального бюджета.