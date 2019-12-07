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В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
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РИА Новости

В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках

10:08 07.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникДемонстранты во время акции протеста в Афинах, Греция. 6 декабря 2019
Демонстранты во время акции протеста в Афинах, Греция. 6 декабря 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Демонстранты во время акции протеста в Афинах, Греция. 6 декабря 2019
АФИНЫ, 7 дек - РИА Новости. Полиция Греции сообщила о задержании 77 человек за участие в беспорядках в ходе мероприятий и маршей в разных городах в память об убитом в 2008 году подростке Алексисе Григоропулосе, были ранены трое полицейских.
Пятнадцатилетний Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года в районе Эксархия после перебранки молодежи с полицией при невыясненных обстоятельствах. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты, погромы и поджоги по всей стране, в Афинах были разгромлены сотни магазинов. Каждый год в день гибели подростка происходят беспорядки.
"Полицейские силы немедленно давали отпор группам лиц, которые пытались совершить незаконные действия и нападали на полицейских, бросая "коктейли Молотова" и другие предметы", - говорится в сообщении полиции.
Всего в Афинах были задержаны 50 человек, до настоящего времени из них 10 арестованы. Один полицейский был ранен. В Патрах задержаны 19 человек, из которых 7 были арестованы. Двое полицейских получили ранения. В Салониках из восьми задержанных арестованы двое, говорится в сообщении.
© РИА Новости / Геннадий МельникСотрудники полиции во время акции протеста в Афинах, Греция. 6 декабря 2019
Сотрудники полиции во время акции протеста в Афинах, Греция. 6 декабря 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Сотрудники полиции во время акции протеста в Афинах, Греция. 6 декабря 2019
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СалоникиГрецияАфиныВ мире
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