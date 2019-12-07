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В Москве завели дело после массовой драки в кафе
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РИА Новости

В Москве завели дело после массовой драки в кафе

09:48 07.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в кафе на Таганской улице в Москве, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МВД.
В пятницу на номер 02 поступила информация о конфликте между гражданами в кафе на Таганской улице, наряды полиции прибыли на место происшествия, однако участники конфликта к этому моменту скрылись. Полицейские изучили показания очевидцев, записи внутренних камер видеонаблюдения и решили разыскать участников инцидента.
Как уточнили в столичном главке, стражи порядка установили, что в 19.55 в кафе вошли неизвестные, один из которых "предметом, похожим на пистолет, произвел два выстрела", после чего неизвестные скрылись. Пострадавших нет.
"Дознавателем ОМВД возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия)", - говорится в сообщении.
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