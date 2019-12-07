В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана

"Снегопад, метель, боковой ветер до 15-20 м/с с порывами до 27 м/с, видимость 50-100 м стали причиной ограничения движения. Ограничено движение большегрузного транспорта и пассажирских автобусов по федеральной автодороге А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска)", - говорится в сообщении.