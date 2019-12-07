В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана

БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Дорожные службы Алтайского края ограничили движение на некоторых участках федеральной трассы из-за сильного бурана, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
"Снегопад, метель, боковой ветер до 15-20 м/с с порывами до 27 м/с, видимость 50-100 м стали причиной ограничения движения. Ограничено движение большегрузного транспорта и пассажирских автобусов по федеральной автодороге А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска)", - говорится в сообщении.
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Также закрыто движение по всей протяженности краевой трассы Поспелиха – Курья – Третьякова - граница Республики Казахстан для всех видов транспорта.
ГИБДД Алтайского края напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.