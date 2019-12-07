В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса

ЧИТА, 7 дек - РИА Новости. Ингодинский районный суд в Чите отправил на 1,5 месяца под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил пассажирских перевозок на маршруте Сретенск-Чита, где упавший с моста автобус унес жизни 19 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу. Автобус упал с высоты 12 метров на крышу, погибли водитель и 18 пассажиров, в том числе два малолетних ребенка. Еще 20 пассажиров госпитализированы, семь из них в тяжелом состоянии.
"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Стрельникова Ивана Владимировича отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал судья.
Свое решение суд объяснил тем, что ранее предпринимателя не привлекали к ответственности, у него есть два малолетних ребёнка и постоянное место жительства.