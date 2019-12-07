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В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
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РИА Новости

В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса

09:38 07.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИндивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде
Индивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 7 дек - РИА Новости. Ингодинский районный суд в Чите отправил на 1,5 месяца под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил пассажирских перевозок на маршруте Сретенск-Чита, где упавший с моста автобус унес жизни 19 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу. Автобус упал с высоты 12 метров на крышу, погибли водитель и 18 пассажиров, в том числе два малолетних ребенка. Еще 20 пассажиров госпитализированы, семь из них в тяжелом состоянии.
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"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Стрельникова Ивана Владимировича отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал судья.
Свое решение суд объяснил тем, что ранее предпринимателя не привлекали к ответственности, у него есть два малолетних ребёнка и постоянное место жительства.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЧитаПроисшествия
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