В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Стрельникова Ивана Владимировича отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал судья.

Свое решение суд объяснил тем, что ранее предпринимателя не привлекали к ответственности, у него есть два малолетних ребёнка и постоянное место жительства.