Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник

По его словам, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

Кроме того, рекомендуется сократить в рационе солонину, копчения, а также колбасные изделия, поскольку они признаны канцерогенными. Однако Фрилинг отметил, что употребление этих продуктов раз в неделю не нанесет организму существенного вреда. Отказаться от них следует при болях в животе, метеоризме и судорогах.