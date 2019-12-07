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Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
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РИА Новости

Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник

09:23 07.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг в разговоре с Focus.de назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
По его словам, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
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В первую очередь нужно избегать простых и рафинированных сахаров, ограничить потребление выпечки, шоколада и мармелада, отмечает медик.
Кроме того, рекомендуется сократить в рационе солонину, копчения, а также колбасные изделия, поскольку они признаны канцерогенными. Однако Фрилинг отметил, что употребление этих продуктов раз в неделю не нанесет организму существенного вреда. Отказаться от них следует при болях в животе, метеоризме и судорогах.
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Вредны для кишечника так называемые плохие жиры, поэтому стоит исключить маргарин и майонез.
Среди защищающих слизистую оболочку кишечника продуктов — бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста.
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КишечникFocusГерманияВ мире
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