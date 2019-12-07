В России вводят новый документ на автомобиль

В новом документе "Этикетка энергоэффективности" будут указываться расход бензина, газа или дизельного топлива на сто километров хода и выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.

"Этикетка энергоэффективности" войдет в список документов, которые идут в комплекте к транспортному средству при его продаже. Правила распространяются на легковые и грузовые машины массой не более трех с половиной тонн.