В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил о необходимости разработать и внести на рассмотрение ООН резолюцию, осуждающую антигуманитарный характер крымских санкций.
"Необходимо разработать и внести проект резолюции, осуждающей антигуманитарный характер крымских санкций, через институт специальных докладчиков ООН о праве на развитие на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", - сказал РИА Новости Молохов.
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По его словам, крымские санкции носят античеловеческий характер.
"Я уверен, что число стран, проголосовавших за такую резолюцию, значительно превысит число стран (а их всего три-четыре десятка), которые традиционно плетутся в фарватере русофобской политики США", - сказал Молохов.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи c ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.