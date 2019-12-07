В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции

"Я уверен, что число стран, проголосовавших за такую резолюцию, значительно превысит число стран (а их всего три-четыре десятка), которые традиционно плетутся в фарватере русофобской политики США", - сказал Молохов.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи c ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.