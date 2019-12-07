В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Локомотивном проезде легковушка врезалась в вестибюль станции Окружная МЦК. Пострадали 5 человек, двое из них погибли", - сказал он.
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