Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером

Заседание туркменского кабмина было посвящено празднованию в 2020 году 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, в связи с чем на заседании присутствовали все туркменские полпреды в иностранных государства и международных организациях. В своем выступлении туркменский лидер обозначил внешнеполитические приоритеты страны, использовав словосочетание "стратегический партнер", только в отношении России и ООН.

На первое место Бердымухамедов поставил "укрепление ставших традиционными добрососедских связей со всеми странами Центральной Азии, Афганистаном, Ираном, Азербайджаном". Глава государства отметил, что Ашхабад уделит большое внимание расширению сотрудничества с Турцией.

"Российская Федерация, поддерживающая многовековые дружественные отношения, является стратегическим партнером Туркменистана. Опираясь на исторический опыт взаимодействия двух стран, мы будем и дальше наращивать сотрудничество с Россией в политико-дипломатическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлениях", - сказал затем президент.

Он подчеркнул, что Туркменистан поддерживает плодотворное и значимое сотрудничество с Китаем и для расширения этих отношений будет использовать все имеющиеся возможности.

Затем глава государства в перечне туркменских внешнеполитических приоритетов назвал Японию, Республику Корея, Малайзию, Индию, Пакистан, страны Ближнего Востока.

"Государства Европы всегда были надежными партнерами нашей страны и продолжают оставаться таковыми. В следующем году мы планируем предпринять все меры для вывода на качественно новый уровень отношений между Туркменистаном и странами Европы", - сказал Бердымухамедов.

Он подчеркнул, что Ашхабад значительно активизировал отношения с государствами американского континента. "Среди них я хочу особо выделить США. Открытые и плодотворные политические связи между Туркменистаном и США дают нам основания для успешного наращивания сотрудничества в сферах экономики, образования и культуры", - заявил туркменский лидер.

Завершила список внешнеполитических приоритетов Туркменистана Африка. "В последние годы мы много работаем над установлением дипломатических отношений с государствами африканского континента. Мы продолжим эту деятельность и увеличим количество взаимных визитов с африканскими странами", - сказал глава государства.

Международные организации в выступлении туркменского президента расположились в следующем порядке - ООН (стратегический партнер), ОБСЕ, СНГ, Евросоюз, Движение неприсоединения и Организация Исламского Сотрудничества.