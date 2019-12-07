В Приморье прошли обыски в департаменте лесного хозяйства

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. Следователи пришли с обыском в департамент лесного хозяйства Приморья, сообщил РИА Новости представитель краевой администрации.
Причиной стало расследование уголовного дела о взятке.
Следственные действия проводились в кабинете ведущего специалиста отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей Филатовой Е. А.
Ранее в СМИ появилась информация об обысках в кабинетах заместителей директора департамента, однако в администрации эти сообщения опровергли.
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