В Приморье прошли обыски в департаменте лесного хозяйства

Следственные действия проводились в кабинете ведущего специалиста отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей Филатовой Е. А.

Ранее в СМИ появилась информация об обысках в кабинетах заместителей директора департамента, однако в администрации эти сообщения опровергли.