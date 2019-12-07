В Мексике заявили об обнаружении крупного месторождения нефти

Оропеса подчеркнул, что работы по бурению скважин уже ведутся, что позволит в следующем году получить на этом месторождении до 69 тысяч баррелей в день из 11 скважин, а также 8,5 миллиона кубометров газа. В 2021 году Pemex рассчитывает нарастить добычу до 110 тысяч баррелей в сутки и 11,6 миллиона кубометров газа при общих инвестициях в 667 миллионов долларов.