Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью ютьюб-каналу "ЖИЗА" рассказал, что будет с человеком, если ему пересадить голову другого человека.
По словам медика, технически такая операция возможна, однако целесообразность ее "ничтожно мала". Он напомнил, что одному россиянину с тяжелым заболеванием нервной системы, которое привело его к постепенно усугубляющейся парализации, в связи с которой он сначала не мог ходить, а потом "переставал дышать", предлагали трансплантацию головы, чтобы у него было более здоровое тело.
"Но, к сожалению, просто трансплантация, то есть сшивание сосудов и сшивание нервов, не приведет к желаемому результату, потому что мы не умеем сшивать нервы так, чтобы они потом работали. Небольшой прогресс в этой области есть, но значительного прогресса нет, потому что если бы подобный прогресс был, то у нас не было бы тяжело страдающих людей, например, после травмы спинного мозга. Если мы возьмем голову человека и пришьем ему другое тело, то мы восстановим кровообращение — да, голова будет кровоснабжаться, она будет моргать, и она даже будет глотать и будет соображать, но двигать новым телом она не сможет", — заключил трансплантолог.
Медик также оценил виртуозность хирургической техники советского ученого-экспериментатора Владимира Демихова, который пересаживал головы собакам. Однако Каабак признал, что, несмотря на открытие новых горизонтов в области биотехнологии, такие опыты были сомнительными с точки зрения биоэтики. Трансплантолог подчеркнул, что границы экспериментов в биологии "кто-то должен обозначать", поскольку, "оставаясь людьми, мы должны находиться в каких-то рамках дозволенного и допустимого".