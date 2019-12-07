Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы

По словам медика, технически такая операция возможна, однако целесообразность ее "ничтожно мала". Он напомнил, что одному россиянину с тяжелым заболеванием нервной системы, которое привело его к постепенно усугубляющейся парализации, в связи с которой он сначала не мог ходить, а потом "переставал дышать", предлагали трансплантацию головы, чтобы у него было более здоровое тело.

"Но, к сожалению, просто трансплантация, то есть сшивание сосудов и сшивание нервов, не приведет к желаемому результату, потому что мы не умеем сшивать нервы так, чтобы они потом работали. Небольшой прогресс в этой области есть, но значительного прогресса нет, потому что если бы подобный прогресс был, то у нас не было бы тяжело страдающих людей, например, после травмы спинного мозга. Если мы возьмем голову человека и пришьем ему другое тело, то мы восстановим кровообращение — да, голова будет кровоснабжаться, она будет моргать, и она даже будет глотать и будет соображать, но двигать новым телом она не сможет", — заключил трансплантолог.