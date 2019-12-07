РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-07T06:07+0300
https://ria.ru/20191207/1562087304.html
Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156111/26/1561112695_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_f6ac6e910b306d790d6484be2b4b4ced.jpg
РИА Новости

Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы

06:07 07.12.2019
13502
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Михаил Каабак. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью ютьюб-каналу "ЖИЗА" рассказал, что будет с человеком, если ему пересадить голову другого человека.
По словам медика, технически такая операция возможна, однако целесообразность ее "ничтожно мала". Он напомнил, что одному россиянину с тяжелым заболеванием нервной системы, которое привело его к постепенно усугубляющейся парализации, в связи с которой он сначала не мог ходить, а потом "переставал дышать", предлагали трансплантацию головы, чтобы у него было более здоровое тело.
Валерий Спиридонов. Архивное фото.
17 ноября 2017, 20:35
Спиридонов заявил, что не ставит на трансплантологовПодготовку к операции остановили, так как хирургу предоставили лабораторию и финансовую поддержку в Китае. Пекин хочет, чтобы первым пациентом, которому пересадят голову, оказался гражданин их страны.
"Но, к сожалению, просто трансплантация, то есть сшивание сосудов и сшивание нервов, не приведет к желаемому результату, потому что мы не умеем сшивать нервы так, чтобы они потом работали. Небольшой прогресс в этой области есть, но значительного прогресса нет, потому что если бы подобный прогресс был, то у нас не было бы тяжело страдающих людей, например, после травмы спинного мозга. Если мы возьмем голову человека и пришьем ему другое тело, то мы восстановим кровообращение — да, голова будет кровоснабжаться, она будет моргать, и она даже будет глотать и будет соображать, но двигать новым телом она не сможет", — заключил трансплантолог.
Медик также оценил виртуозность хирургической техники советского ученого-экспериментатора Владимира Демихова, который пересаживал головы собакам. Однако Каабак признал, что, несмотря на открытие новых горизонтов в области биотехнологии, такие опыты были сомнительными с точки зрения биоэтики. Трансплантолог подчеркнул, что границы экспериментов в биологии "кто-то должен обозначать", поскольку, "оставаясь людьми, мы должны находиться в каких-то рамках дозволенного и допустимого".
Михаил Каабак
5 декабря, 13:04
В Минздраве заверили, что работа Каабака восстановлена в полном объеме
1311113610
Обсудить 6
РИА НаукаНациональный медицинский исследовательский центр здоровья детейМихаил КаабакВладимир ДемиховЗдоровьеРоссия
Рекомендуем
Светлана Медведева
Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева
Автомобиль полиции на дороге
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Настил с изюминкой: 8 идей для оформления пола в доме или квартире
Эксперт рассказал, как отражается теплый пол на плате за услуги ЖКХ
Общественный туалет в Московском метрополитене
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Раковые клетки
Названа ранее неизвестная причина рака
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Пилот в кабине пассажирского самолета Airbus A350 в аэропорту Шереметьево
Откровения летчиков о том, чего не знают пассажиры
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Новогоднее оформление Москвы
Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
Камила Кабелло выступает на мероприятии KISS FM Jingle Ball 2019
Лучшие фото недели: быстрый нокаут, сирийская невеста и колодец смерти
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Крымский мост
В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Караван судов на трассе Северного морского пути
Океан раздора: Северный морской путь расколол НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
07:15В Приморье прошли обыски в департаменте лесного хозяйства
Лента новостейМолния