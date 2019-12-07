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Украина поставила условие России по газовым спорам
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РИА Новости

Украина поставила условие России по газовым спорам

05:33 07.12.2019
166473
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
Транзит газа через ГИС Суджа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Витренко написал об этом в Facebook по итогам прошедших в Вене переговоров с "Газпромом".
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Также "Нафтогаз" выразил готовность отказаться от новых исковых требований к российской стороне в том случае, если будет подписан долгосрочный договор на транзит, который будет покрывать все расходы.
Также украинская компания, по мнению Витренко, должна получить компенсацию за "невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам".
Витренко заявил, что Европейская комиссия попросила и российскую, и украинскую стороны обсудить урегулирование судебных споров, так как "Газпром" включает это в переговорный "пакет" по вопросу транзита.
"Именно это мы и сделали", — подчеркнул топ-менеджер.
Витренко добавил, что теперь Украина готова вернуться к трехсторонним переговорам и рассказать Еврокомиссии, что выполнила ее просьбу.

Позиция "Газпрома"

В "Газпроме" в свою очередь, заявили, что глава компании Алексей Миллер обсудил ситуацию с транзитом с уполномоченным правительства ФРГ Георгом Графом Вальдерзее.
В компании подчеркнули, что "Газпром" ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, в том числе экономически обоснованные условия транзита через территорию Украины с 2020 года.
Также отмечается, что "Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений третьего энергетического пакета ЕС". При этом работа еще не завершена и предполагает учреждение сертифицированного независимого газотранспортного оператора.
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Вчера, 14:57
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Пояснение Новака

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что переговоры по газу идут в интенсивном формате и продолжаются на корпоративном уровне.
Он уточнил, что в переговорах участвуют "Газпром", "Нафтогаз" и оператор украинской ГТС.
По словам министра, Москва настроена на решение спорных вопросов.
"Мы, конечно, настроены на то, чтобы найти все необходимые решения тех вопросов, которые есть", – заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава ведомства подчеркнул, что урегулирование судебных разбирательств является в данный момент ключевым моментом переговоров.
Также, по его словам, должны быть созданы такие условия для транзита, которые конкурентоспособны по отношению к другим.
В этом случае, конечно, транзит будет сохранен и у нас будут возможности, в том числе, использовать газотранспортную систему Украины", – сказал министр.

Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го и феврале 2018 года вынес вердикты по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" о договорах на поставку и транзит газа.
По иску о договорах на поставки решение приняли в пользу "Газпрома", в то же время по иску о транзитных контрактах "Нафтогазу" присудили 4,673 миллиарда долларов.
Поскольку арбитраж зачел встречные требования, то "Газпром" в конечном итоге обязан уплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.
Российская компания попыталась оспорить этот вердикт, но 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию, и ее обжалование уже невозможно.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что с "Газпрома" удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов — 45 процентов компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Газораспределительная станция в Львовской области
4 декабря, 17:39
Миллер назвал условие Киева по новому контракту на транзит газа
В конце года истекает срок действующих контрактов на поставку и транзит газа. Российская сторона настаивает, что новые соглашения могут быть подписаны только при условии двустороннего отказа от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.
Киев эти условия отвергает. "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
В настоящее время Москва и Киев проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием Еврокомиссии пока не назначена.
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Юрий ВитренкоАлексей МиллерГазпромАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Что за бредятина газ наш условия ставят они,очнитесь господа,за Державу не обидно?
7 декабря, 07:06
с старый прапор
14320205
Да это просто выше крыши .Или укропская дурость или дурость.
7 декабря, 07:25
александр рожков
8001001
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